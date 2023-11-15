В ДНР заявили, что силы РФ зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

Советник главы республики Ян Гагин рассказал, что в качестве трофеев захватили около десятка единиц вооружения НАТО

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины под Донецком. В качестве трофеев взято около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник. На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатометы, патроны, гранаты. Все натовского производства", - сказал.

Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено также вооружение советского образца. В ходе зачистки, как уточнил Гагин, потери ВСУ составили до двух десятков человек убитых и раненых.