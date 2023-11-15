15 ноября, 08:36
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что силы РФ зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

Советник главы республики Ян Гагин рассказал, что в качестве трофеев захватили около десятка единиц вооружения НАТО

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины под Донецком. В качестве трофеев взято около десятка единиц вооружения НАТО, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник. На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатометы, патроны, гранаты. Все натовского производства", - сказал.

Наряду с западным вооружением на позициях обнаружено также вооружение советского образца. В ходе зачистки, как уточнил Гагин, потери ВСУ составили до двух десятков человек убитых и раненых. 

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