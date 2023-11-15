Посол РФ в Израиле оценил вероятность расширения ближневосточного конфликта

Степень распространения на другие страны очень высока, заявил Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вероятность распространения палестино-израильского конфликта на другие страны Ближневосточного региона очень высока. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Могу констатировать, что уровень конфронтации между израильтянами и палестинцами остается крайне высоким и степень расширения конфликта на регион, к сожалению, очень высока", - заявил дипломат, отвечая на вопрос об угрозе расширения конфликта в регионе.

Посол также подчеркнул, что важно не позволить конфликту разрастись. "Против этого нужно действовать и незамедлительно", - добавил Викторов.

Одной из главных причин такой эскалации в регионе посол РФ считает политику США. "Нынешний всплеск или обострение конфронтации - это во многом результат провальной политики американцев на Ближнем Востоке, которые узурпировали многие процессы, не учитывали интересы государств и регионов, подталкивали к неким договоренностям, которые выглядели привлекательно", - констатировал Викторов.

По его мнению, действия США нацелены не на разрешение конфликта, а на обострение обстановки с тем, чтобы получить возможность диктовать свои условия. "Сейчас, по-моему, они вместо того, чтобы признать свои провалы и подключиться к, так сказать, коллективным действиям в регионе, опять продолжают линию на односторонние действия и подталкивают, мне кажется, Израиль к каким-то жестким мерам, которые не должны были бы приниматься в нынешних условиях", - пояснил дипломат.