Песков заявил, что работа по эвакуации граждан из сектора Газа продолжается

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что спасатели РФ в таких сложных ситуациях всегда помогают не только российским гражданам, но и гражданам стран СНГ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Работа по эвакуации граждан из сектора Газа продолжается, она нелегкая и для МЧС, и для дипломатов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа там продолжается. Там, действительно, очень нелегкая работа и для группы МЧС, и для наших дипломатов", - сказал представитель Кремля, комментируя ход эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

При этом Песков подчеркнул, что спасатели РФ в таких сложных ситуациях всегда помогают не только российским гражданам, но и гражданам стран СНГ. "Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть, и так будет всегда, и мы поэтому нашими спасателями гордимся", - добавил пресс-секретарь президента, комментируя информацию о том, что российская сторона оказывает содействие в вывозе белорусских граждан из Газы.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, эвакуация порядка 100 российских граждан через "Рафах" ожидается в среду.