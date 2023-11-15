Песков: РФ будет следить за сообщениями о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Лидеры США и КНР встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право. Это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать ожидания от этой встречи.

Переговоры Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления последнего в должность президента США, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.