15 ноября, 09:26,
обновлено 15 ноября, 09:33

Кремль сожалеет в связи с идеей Финляндии ограничить движение на границе с РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кремль глубоко сожалеет, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал прозвучавшее накануне высказывание министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. Она сообщила, что власти страны решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией.

"Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений", - отметил представитель Кремля, комментируя это решение. 

Теги:
ФинляндияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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