Песков заявил об отсутствии у МОК монополии на спортивный мир

Пресс-секретарь президента сообщил, что Москва категорически не согласна с позицией МОК по перспективам российских спортсменов, но продолжит контакты

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спортивные соревнования могут проходить и без участия Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку буква М в его названии не означает монополию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предостережение МОК национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы.

"В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, - указал представитель Кремля. - Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК". "Это нужно всем понимать", - считает он.

"Не думаю, что сейчас приходится об этом говорить. Сейчас - нет, в обозримой перспективе - нет, конечно", - ответил Песков на вопрос, может ли МОК как всемирное спортивное сообщество уйти в историю.

Контакты с МОК

Песков сообщил, что Москва категорически не согласна с позицией МОК по перспективам российских спортсменов, но продолжит контакты с организацией. "Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив", - сказал представитель Кремля, добавив, что Москва открыто заявляет о своей позиции.

"Мы, безусловно, будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что", - подчеркнул при этом Песков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

26 июля МОК отправил приглашения на Олимпиаду в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии. В МОК объясняли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Игры дружбы

Международный олимпийский комитет ранее предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Как заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, Международный олимпийский комитет, "учитывая растущую политизацию мирового спорта", просит все НОК проявлять осторожность в отношении инициативы Игр дружбы. По его словам, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.