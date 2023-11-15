15 ноября, 09:27,
обновлено 15 ноября, 10:03

Песков заявил об отсутствии у МОК монополии на спортивный мир

Пресс-секретарь президента сообщил, что Москва категорически не согласна с позицией МОК по перспективам российских спортсменов, но продолжит контакты

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спортивные соревнования могут проходить и без участия Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку буква М в его названии не означает монополию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предостережение МОК национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы.

Читайте также
Закрытие финской границы и значение буквы "М" в МОК. Темы брифинга Пескова

"В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, - указал представитель Кремля. - Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК". "Это нужно всем понимать", - считает он.

"Не думаю, что сейчас приходится об этом говорить. Сейчас - нет, в обозримой перспективе - нет, конечно", - ответил Песков на вопрос, может ли МОК как всемирное спортивное сообщество уйти в историю.

Контакты с МОК

Песков сообщил, что Москва категорически не согласна с позицией МОК по перспективам российских спортсменов, но продолжит контакты с организацией. "Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив", - сказал представитель Кремля, добавив, что Москва открыто заявляет о своей позиции.

"Мы, безусловно, будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что", - подчеркнул при этом Песков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.

26 июля МОК отправил приглашения на Олимпиаду в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но в их числе не было России и Белоруссии. В МОК объясняли, что дедлайна по вопросу участия российских и белорусских спортсменов нет. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Игры дружбы

Международный олимпийский комитет ранее предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. Как заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, Международный олимпийский комитет, "учитывая растущую политизацию мирового спорта", просит все НОК проявлять осторожность в отношении инициативы Игр дружбы. По его словам, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта.

22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация