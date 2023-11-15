15 ноября, 09:27,
обновлено 15 ноября, 09:47

Песков призвал Данию и ЕС соблюдать правила международного судоходства

По данным Financial Times, Дания намерена проверять и при необходимости - задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Дании задерживать танкеры с нефтью РФ, призвал соблюдать правила международного торгового судоходства.

Читайте также
Закрытие финской границы и значение буквы "М" в МОК. Темы брифинга Пескова

Ранее газета Financial Times со ссылкой на лиц, осведомленных о новых возможных мерах Евросоюза, опубликовала информацию о том, что Дания намерена проверять и при необходимости - задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ.

Песков отметил, что Кремль "не располагает [данными] о такой информации", и предложил обратиться в Минтранс. "Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие меры готова принять Москва, если подобные ограничения со стороны Копенгагена вступят в силу, представитель Кремля заметил: "Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретного?" По его словам, так "делать невозможно". "Давайте мы сначала дождемся появления какой-то осязаемой информации, а потом уже будем рассуждать, что можно сделать", - резюмировал Песков. 

Теги:
ДанияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация