Песков призвал Данию и ЕС соблюдать правила международного судоходства

По данным Financial Times, Дания намерена проверять и при необходимости - задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Дании задерживать танкеры с нефтью РФ, призвал соблюдать правила международного торгового судоходства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на лиц, осведомленных о новых возможных мерах Евросоюза, опубликовала информацию о том, что Дания намерена проверять и при необходимости - задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками нефти из РФ.

Песков отметил, что Кремль "не располагает [данными] о такой информации", и предложил обратиться в Минтранс. "Но, с другой стороны, здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие меры готова принять Москва, если подобные ограничения со стороны Копенгагена вступят в силу, представитель Кремля заметил: "Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретного?" По его словам, так "делать невозможно". "Давайте мы сначала дождемся появления какой-то осязаемой информации, а потом уже будем рассуждать, что можно сделать", - резюмировал Песков.