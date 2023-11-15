15 ноября, 09:28,
обновлено 15 ноября, 09:51
Военная операция на Украине

Песков заявил, что резонансность уголовных дел не исключает возможность помилования

В СМИ ранее появилась информация о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Общественный резонанс тех или иных уголовных дел не является поводом для исключений из практики помилования осужденных за участие в специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Таким образом он ответил на вопрос, нужно ли осужденных по громким уголовным делам выводить из процедуры помилования за участие в СВО. Поводом для вопроса стали сообщения о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.

"Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Канюса в рамках помилования освободили не только от отбытия наказания, но и от выплаты компенсаций родным убитой. "Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в целом ему "нечего добавить к тому, что уже было сказано по этому вопросу". 10 ноября, комментируя публикации о помиловании Канюса, Песков отмечал, что существует определенная процедура, один из ее вариантов - принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту, а второй вариант - это когда осужденные "искупают кровью свое преступление на поле боя", действуя "в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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