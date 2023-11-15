В Вологодской области ввели должность председателя правительства

До этого губернатор возглавлял правительство

ТАСС, 15 ноября. Должность председателя правительства введена в Вологодской области, ранее правительство возглавлял губернатор. Такие изменения в устав области и региональные законы одобрили депутаты заксобрания по обращению временно исполняющего обязанности губернатора Георгия Филимонова.

"Поступило предложение от временно исполняющего обязанности губернатора Георгия Филимонова о внесении изменений в устав [области] и учреждении должности председателя правительства Вологодской области, подготовке соответствующих законопроектов. Высшее должное лицо субъекта Российской Федерации вправе учредить должность председателя высшего исполнительного органа, если это предусмотрено уставом субъекта Российской Федерации. На основании поступившего предложения внесены изменения в устав", - сообщила депутатам председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека вологодского заксобрания Лариса Кожевина.

Как пояснила парламентарий, в уставе уточнены структура правительства области и полномочия губернатора, из которых исключены положения о том, что губернатор возглавляет правительство области. Его полномочия дополнены новыми: назначать и освобождать от должности председателя правительства, осуществлять общее руководство деятельностью правительства. Губернатору предоставлено право председательствовать на заседаниях правительства области. Внесены изменения и в региональные законы. Денежное содержание председателя правительства определено на уровне первого заместителя губернатора. Депутаты большинством голосов поддержали эти изменения.

"Президентом России поставлены задачи по развитию Вологодской области. Для их реализации мы формируем эффективную команду, точечно усиливая имеющуюся структуру. Выбранная нами стратегия требует усиления управленческого звена и введения должности председателя правительства Вологодской области", - привела пресс-служба слова врио губернатора Георгия Филимонова.

Он добавил, что региону необходим рывок по нескольким направлениям и требуется рациональное распределение внимания. Такую управленческую модель уже применяли в практике региона, и она подтвердила свою эффективность. "С введением должности разделения на "политику" и "хозяйство" не будет. Продолжаю лично разбираться в проблемных вопросах области и нести ответственность перед жителями региона. Буду проводить заседания правительства региона", - сказал Филимонов.

При изменении устава обсуждений в областном парламенте не последовало. "Мы принимаем эти предложения [от врио губернатора] и желаем выверено выстроить конструктивную работу с депутатским корпусом, а для этого есть все возможности. Очень хочется, чтобы в состав правительства вошли грамотные специалисты, которые будут служить и работать на благо нашей Вологодской области и Отечества", - сказала зампред комитета по аграрному комплексу и продовольствию Марина Данилова.