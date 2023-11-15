Рогов: ВСУ потеряли не менее 100 солдат и четыре БТР при атаке у села Копани на Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", после успешной контратаки силы РФ продвинулись здесь на 700-800 м

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Украинские войска потеряли не менее 100 военнослужащих и 4 бронетранспортера (БТР) во время атаки в районе Работина и Копаней на ореховском направлении. Как сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, после успешной контратаки силы РФ продвинулись здесь на 700-800 м.

"На ореховском направлении ВСУ пытались наступать на участке между Работиным и Копанями, было уничтожено не менее четырех единиц бронетранспортеров. Потери противника [составили] не менее 100 боевиков. Наши ребята, отбив атаку, продвинулись на 700-800 м", - сказал он.

Рогов добавил, что на этом направлении силы РФ также отбили атаку украинских войск в районе села Вербового.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.