15 ноября, 10:05,
обновлено 15 ноября, 11:19
Военная операция на Украине

Сальдо: силы РФ смогли заблокировать подразделения ВСУ в Крынках Херсонской области

AP Photo/ Bram Janssen
© AP Photo/ Bram Janssen

По информации губернатора Херсонской области, за последние два-три дня общие потери ВСУ составили около сотни военных

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские силы в Херсонской области сумели заблокировать переправившиеся на левый берег подразделения Вооруженных сил Украины в Крынках.

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Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", - написал он в своем Telegram-канале. По его информации, за последние два-три дня общие потери ВСУ составили около сотни военных. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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