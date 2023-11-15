Сальдо: силы РФ смогли заблокировать подразделения ВСУ в Крынках Херсонской области

По информации губернатора Херсонской области, за последние два-три дня общие потери ВСУ составили около сотни военных

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. Российские силы в Херсонской области сумели заблокировать переправившиеся на левый берег подразделения Вооруженных сил Украины в Крынках.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", - написал он в своем Telegram-канале. По его информации, за последние два-три дня общие потери ВСУ составили около сотни военных.