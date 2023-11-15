15 ноября, 10:27
Палестино-израильский конфликт

Лавров: считать сдержанность Ирана зеленым светом на любые действия в Газе будет ошибкой

По словам главы МИД РФ, он не видит стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Будет большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как "зеленый свет" на любые действия в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

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"Я не вижу никакого либо стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зеленый свет, - делать все, что заблагорассудится в Газе,- это будет большой ошибкой", - сказал министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияПалестино-израильский конфликт
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