Лавров: считать сдержанность Ирана зеленым светом на любые действия в Газе будет ошибкой

По словам главы МИД РФ, он не видит стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Будет большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как "зеленый свет" на любые действия в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Я не вижу никакого либо стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зеленый свет, - делать все, что заблагорассудится в Газе,- это будет большой ошибкой", - сказал министр.