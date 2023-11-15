Захарова: украинские чиновники присвоили от 20 до 36% западной финансовой помощи

По словам дипломата, уже на Украине заявляют о том, что ВСУ рискуют остаться без оружия, если "неэффективно защищать госсредства"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чиновники на Украине присвоили от 20 до 36% финансовой помощи, поставляемой Киеву Западом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся сведениям, от 20 до 36% западной финансовой помощи были присвоены чиновниками украинскими, - отметила дипломат. - Прежде всего, это, конечно, бывшее руководство Минобороны Украины".

По словам Захаровой, уже на самой Украине заявляют о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют остаться без оружия, если "неэффективно защищать госсредства".

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. На фоне коррупционных скандалов в сентябре был уволен министр обороны Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова.