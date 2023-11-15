15 ноября, 13:35

Лавров проведет 20 ноября очередное заседание совета глав субъектов РФ

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что в мероприятии примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 20 ноября в Москве 41-е заседание совета глав субъектов РФ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"20 ноября в особняке МИД под председательством министра состоится 41-е заседание совета глав субъектов РФ при МИД на тему "Международное культурное гуманитарное сотрудничество субъектов РФ в новых геополитических реалиях", - информировала дипломат.

По словам Захаровой, в мероприятии примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов исполнительной власти.

Официальный представитель МИД отметила, что в ходе заседания планируется обсудить вопросы использования потенциала регионов для укрепления международных связей России в культурно-гуманитарной области. По ее словам, в первую очередь речь идет о партнерах из стран СНГ, ШОС, БРИКС, а также странах глобального Юга в соответствии с принятой в сентябре 2022 года Концепцией гуманитарной политики РФ.

"По итогам заседания планируется выработать нацеленные на достижение практических результатов рекомендации", - заключила Захарова. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация