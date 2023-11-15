Лавров проведет 20 ноября очередное заседание совета глав субъектов РФ

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что в мероприятии примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 20 ноября в Москве 41-е заседание совета глав субъектов РФ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"20 ноября в особняке МИД под председательством министра состоится 41-е заседание совета глав субъектов РФ при МИД на тему "Международное культурное гуманитарное сотрудничество субъектов РФ в новых геополитических реалиях", - информировала дипломат.

По словам Захаровой, в мероприятии примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов исполнительной власти.

Официальный представитель МИД отметила, что в ходе заседания планируется обсудить вопросы использования потенциала регионов для укрепления международных связей России в культурно-гуманитарной области. По ее словам, в первую очередь речь идет о партнерах из стран СНГ, ШОС, БРИКС, а также странах глобального Юга в соответствии с принятой в сентябре 2022 года Концепцией гуманитарной политики РФ.

"По итогам заседания планируется выработать нацеленные на достижение практических результатов рекомендации", - заключила Захарова.