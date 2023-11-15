15 ноября, 13:56

Лавров рассказал об упущенных возможностях решить палестино-израильский конфликт

Он отметил, что возникала ситуация, когда соглашение между Израилем и Палестиной было "уже так близко"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Было много возможностей разрешить конфликт между Палестиной и Израилем, но их все упустили. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

"Очень много возможностей было, они были упущены. Были попытки, казалось, что соглашение уже так близко, и стало уже какой-то традицией, надо сказать, с обеих сторон. Палестинская позиция тоже принимала различные повороты, но важно, чтобы мы поддерживали отношения с обеими сторонами", - сказал он.

Лавров напомнил, как в 2016 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил, что хочет начать прямые переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, только если не будет никаких предварительных условий. По его словам, тогда палестинцы "были очень огорчены деятельностью Израиля в том, что касается поселений, принудительно выселялись живущие там семьи, у палестинцев было предварительное условие о том, что это должно прекратиться".

"Когда Путин передал сообщение от Нетаньяху, то Аббас сказал: "Это от вас, от хорошего друга, из уважения я приму это предложение". Это был август-сентябрь 2016 года, мы немедленно сообщили администрации Нетаньяху, и ничего не произошло", - добавил министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияИзраиль
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