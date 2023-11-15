Захарова назвала расчеловечиванием ситуацию с брошенной в Мексике гражданкой РФ

По словам официального представителя МИД, российские дипломаты оказали ей всю необходимую помощь

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация с оставленной в Мексике своими детьми женщиной является примером расчеловечивания, российские дипломаты оказали ей всю необходимую помощь. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что несколько дней назад к дверям консульского отдела посольства РФ в Мехико привезли и оставили 73-летнюю гражданку России, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться. По словам Захаровой, дети женщины решили перебраться сначала в Мексику, а затем уехали в США, свою мать они оставили на попечение российских дипломатов. "Это же и есть расчеловечивание", - подчеркнула дипломат.

Благодаря действиям российских дипломатов женщина смогла вернуться домой, сообщила Захарова. "Сотрудники нашего посольства при содействии ассоциации российских соотечественников, честь им и хвала, отреагировали оперативно и четко, а главное по-человечески. Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелет обратно на родину", - сказала она.

Как отметила Захарова, врач российского загранучреждения в Мексике оказал гражданке необходимую помощь, а на средства представителей диаспоры был приобретен билет на самолет, организована встреча в Москве. "Женщина прибыла сегодня утром в столицу России, сейчас она на попечении департамента труда и социальной защиты Москвы. Дальнейшей ее судьбой займутся власти Воронежской области: дело в том, что родственников у нее нет", - добавила официальный представитель дипведомства.