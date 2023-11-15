15 ноября, 14:08,
обновлено 15 ноября, 14:24

Путин назвал применение видеонаблюдения на выборах эффективной формой контроля

Как отметил президент, Россия активнее всех использует видеонаблюдение на выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Применение видеонаблюдения на выборах - эффективная форма контроля за честностью голосования, при этом нигде в мире она не используется так широко, как в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Применение на выборах видеонаблюдения - одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране. У нас видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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