Путин назвал применение видеонаблюдения на выборах эффективной формой контроля

Как отметил президент, Россия активнее всех использует видеонаблюдение на выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Применение видеонаблюдения на выборах - эффективная форма контроля за честностью голосования, при этом нигде в мире она не используется так широко, как в России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Применение на выборах видеонаблюдения - одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране. У нас видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков", - сказал он.