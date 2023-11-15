Путин заявил, что люди воспринимают использование IТ-сервисов на выборах в РФ как норму

Президент указал, что российская система выборов продолжает совершенствоваться

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Электронные сервисы, которые используются в избирательных процедурах, воспринимаются гражданами не как новация, а как привычный стандарт выборов в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

Глава государства указал, что российская система выборов продолжает совершенствоваться: "Ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость".

"Сейчас действуют более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, они обеспечивают качественно новый уровень доступности и прозрачности избирательных процедур. И уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты России", - отметил президент.