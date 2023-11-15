15 ноября, 14:10,
обновлено 15 ноября, 14:39

Путин заявил, что люди воспринимают использование IТ-сервисов на выборах в РФ как норму

Президент указал, что российская система выборов продолжает совершенствоваться

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Электронные сервисы, которые используются в избирательных процедурах, воспринимаются гражданами не как новация, а как привычный стандарт выборов в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

Глава государства указал, что российская система выборов продолжает совершенствоваться: "Ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость".

"Сейчас действуют более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК, они обеспечивают качественно новый уровень доступности и прозрачности избирательных процедур. И уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты России", - отметил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация