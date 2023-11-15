15 ноября, 14:11,
обновлено 15 ноября, 14:37

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в РФ

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Нужно работать над совершенствованием избирательной системы и дальше, заявил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Доверие граждан к выборам в России существенно выросло, но нужно работать над совершенствованием избирательной системы и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования", - сказал Путин. Так, он отметил, что по итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМ заявили, что доверяют результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69% опрошенных считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений.

"Конечно, оценка вполне демократическая, но нас она не должна успокаивать, над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше", - подчеркнул президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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