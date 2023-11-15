15 ноября, 14:19,
обновлено 15 ноября, 14:35
Палестино-израильский конфликт

Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию в секторе Газа

В ходе встречи была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, акцентировав внимание на необходимости скорейшего прекращения огня.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации в секторе Газа и вокруг него. При этом была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате беспрецедентного обострения в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал в анклаве военную операцию. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы с той стороны. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ИранПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация