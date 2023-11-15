Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию в секторе Газа

В ходе встречи была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, акцентировав внимание на необходимости скорейшего прекращения огня.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации в секторе Газа и вокруг него. При этом была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате беспрецедентного обострения в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал в анклаве военную операцию. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы с той стороны. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.