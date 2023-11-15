15 ноября, 14:39,
обновлено 15 ноября, 15:41

Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей главы Чечни

По данным министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева, три канала чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube также оказались заблокированы

ГРОЗНЫЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) заблокировал аккаунты сыновей главы Чечни Ахмата, Адама и Эли Кадыровых, а также страницу о деятельности руководителя региона Рамзана Кадырова. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Накануне блокировке подверглись ведущие в нашей республике аккаунты на различных интернет-плаформах. Это страницы, которые рассказывали о деятельности первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Кроме того были заблокированы аккаунты сыновей главы региона - Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube. Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей "свободы слова" такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле", - отметил он.

Дудаев назвал блокировку свидетельством предвзятости и лицемерия. "Это прямое нарушение прав многомиллионной аудитории, стремившейся узнать правдивую информацию. Мы будем оспаривать такое решение правовыми методами", - заявил чеченский министр.

Страницы самого главы Чечни Facebook и Instagram заблокировали в 2017 году. Кроме того, в 2020 году компании закрыли в чеченском сегменте четыре крупных аккаунта с многомиллионной аудиторией, в том числе регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. В свою очередь YouTube в 2022 году без объяснения причин заблокировал канал ГТРК "Вайнах", являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской Республике. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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