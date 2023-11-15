15 ноября, 14:34,
обновлено 15 ноября, 14:59

Путин заявил, что легитимность выборов должна быть абсолютно очевидной для всех

По мнению президента, следует работать со всеми наблюдателями - как от партии власти, так и от оппозиции

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Легитимность является важнейшим результатом любых выборов в стране, она не должна вызывать сомнений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Что касается наблюдателей [на выборах]: очень важная часть работы, чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность", - сказал глава государства, подчеркнув, что именно она лежит в основе политической стабильности страны.

Президент также отметил, что следует работать со всеми наблюдателями - как от партии власти, так и от оппозиции. "Именно в силу того, что я только что сказал: чтобы легитимность была очевидной", - пояснил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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