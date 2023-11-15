Путин уверен, что искусственный интеллект не заменит человеческого душевного отношения

По словам президента, при этом Россия внедряет и будет внедрять современные технологии в избирательные процессы

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Никакой искусственный интеллект не в состоянии заменить душевное отношение к людям, проявляемое в том числе представителями избиркомов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям. Так что спасибо большое за вашу работу. Мы еще с вами поработаем. Вы, во всяком случае, еще точно поработаете, потому что вот эту составляющую - душевное и профессиональное отношение к делу - пока техникой заменить будет сложно", - отметил он на встрече с представителями избиркомов.

При этом Путин заверил, что Россия внедряет и будет внедрять современные технологии в избирательные процессы. "Так и есть. Мы и дальше будем это делать. И искусственный интеллект будем применять", - подтвердил он, отвечая на слова одного из участников встречи.