Захарова назвала дискриминационными международные требования к форме гимнастов РФ

По словам дипломата, Россия рассматривает эти критерии как проявление отсутствия морали и нравственности

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Требования Международной федерации гимнастики к форме российских и белорусских спортсменов являются дискриминационными. Россия рассматривает эти критерии как проявление отсутствия морали и нравственности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На этот раз ополчилась на нас Международная федерация гимнастики. Что она сделала? Она разработала дискриминационные условия допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты", - сказала она.

Захарова обратила внимание на текст решения федерации гимнастики, в котором говорится о том, что женский гимнастический купальник, мужской спортивный костюм, комбинезоны или майки "должны быть однотонного голубого цвета". "Мужские брюки или шорты для соревнований должны быть полностью белыми. Спортивный костюм индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала должен быть однотонного голубого цвета. В художественной гимнастике гимнастические предметы должны быть полностью белыми", - резюмировала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ в связи с этим подчеркнула, что российская сторона рассматривает "проявление подобных однозначно дискриминационных и ничем не оправданных критериев как очередное проявление отсутствия морали, нравственности у тех, кто стоит у руля международных спортивных организаций". "Как проявление настоящей сегрегации спортсменов по национальному признаку, как проявление ненависти к спортсменам и атлетам из наших стран. Это недопустимо в мировом спорте", - добавила Захарова.

Дипломат также обратилась к российским гимнасткам, членам сборной РФ по художественной гимнастике. "Вам хотели сделать побольнее, раз хотели лишить флага, тем самым унизив. Я не знаю, как так получается, <...> но ведь они добились обратного эффекта. Они хотели лишить нас нашего флага. А он какой? Это же триколор. И вы посмотрите: синий - это ваша форма, ваши купальники, белый - это ваши мячи, ленты, обручи. Вы скажете: "Не хватает красного". Они просто не знали, что в нашей стране красный - это красивый, а вы же все красавицы", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми заявила о том, что выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна, является позором.