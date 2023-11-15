15 ноября, 14:48,
обновлено 15 ноября, 15:47
Санкции в отношении России

Захарова заявила, что антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа

По словам дипломата, из-за "бесконечного санкционного антироссийского потока" ЕС превратился в "полезного идиота" Вашингтона

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. РФ не оставит без ответа готовящийся пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Все это всегда предусматривается", - сказала она, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета санкций против России.

"Это все-таки не пакет, это гибридная война. <...> Все это, естественно, является и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права", - подчеркнула Захарова. По ее словам, из-за "бесконечного санкционного антироссийского потока" ЕС превратился в "полезного идиота" Вашингтона.

Официальный представитель МИД добавила, что санкции против России ударили и по странам ЕС. РФ же, по словам Захаровой, продолжит работать над созданием благоприятных внешних условий для социально-экономического развития страны в рамках формирующегося нового более справедливого миропорядка, выбирая при этом надежных союзников.

Ранее 15 ноября ТАСС сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, что ЕК передала 12-й пакет ограничительных мер против России на рассмотрение Совета Евросоюза. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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