Захарова: Запад, провалившись на Украине, "мертвой хваткой" вцепился в Армению

По словам дипломата, Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра страны Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как "звенья одной цепи"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра страны Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как "звенья одной цепи". "Только, мне кажется, это цепь порабощения", - подчеркнула дипломат.