15 ноября, 14:56

Рябков обсудил с дипломатами Ирана сотрудничество в рамках БРИКС

По данным МИД РФ, в ходе встречи были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе пребывания в Тегеране обсудил с заместителями главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари и по политическим вопросам Али Багери Кяни сотрудничество в рамках БРИКС в свете предстоящего присоединения страны к объединению.

"Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в свете предстоящего присоединения Ирана к объединению, а также российского председательства в нем в 2024 году, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подтвержден обоюдный настрой на продвижение сотрудничества в этом формате".

В российском дипведомстве отметили, что в ходе встречи были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. 

Теги:
ИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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