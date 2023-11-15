Захарова: Ереван по чисто политическим причинам ратифицировал Римский статут МУС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ходе двусторонних консультаций российская сторона выдвигала предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута, такая практика имеется

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Армения ратифицировала Римский статус Международного уголовного суда (МУС) исходя только из политических мотивов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, - развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, - Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации [Римского статута]", - сказала она.

Захарова обратила внимание, что в ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута, такая практика имеется. "К сожалению, наши предложенные компромиссные развязки были проигнорированы", - указала дипломат.

Официальный представитель добавила, что если в Ереване сохраняют заинтересованность в решение проблем, "созданных собственными же руками, то, по мнению российской стороны, возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются".

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.

СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск. Позже в розыск объявлена Томоко Аканэ, председатель МУС Петр Хофманьский, первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.