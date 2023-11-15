15 ноября, 16:33

Россия поздравила власти Мали с освобождением Кидаля от мятежных сил

Сделан важный шаг на пути восстановления территориальной целостности страны, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Москва поздравляет власти Мали с восстановлением контроля над городом Кидалем, который был накануне освобожден от антиправительственных туарегских группировок. Об этом сообщили в МИД РФ.

"14 ноября Вооруженные силы Мали полностью освободили от мятежных туарегских группировок город Кидаль, который на протяжении последних 10 лет оставался главной опорной базой антиправительственных сил. <...> Российская сторона поздравляет малийские власти с этой важной победой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом был сделан важный шаг на пути восстановления территориальной целостности Мали. "Кроме того, это событие свидетельствует о внушительном росте боевого потенциала национальной армии, успешно противостоящей многочисленным террористическим формированиям, действующим на территории Мали", - добавили в МИД РФ.

В дипведомстве подтвердили неизменный настрой Москвы на дальнейшее развитие "многопланового российско-малийского сотрудничества". 

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