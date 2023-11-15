Захарова назвала вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемым для России

По словам дипломата, РФ постоянно разъясняет свою позицию по этому поводу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вступление Украины в Североатлантический блок неприемлемо для России в любом виде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. <…> По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее газета The Guardian привела в косвенной речи слова Расмуссена, где он высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.