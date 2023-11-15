15 ноября, 15:04,
обновлено 15 ноября, 15:14

Захарова: Запад мешает Армении завершить работу по разблокировке коммуникаций в Закавказье

Официальный представитель МИД РФ отметила, что процесс разблокирования коммуникаций, запущенный Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, до сих пор так и не доведен до конца

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Советы Запада мешают Армении завершить работу по разблокированию коммуникаций в Закавказье. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что процесс разблокирования коммуникаций, запущенный лидерами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, до сих пор так и не доведен до конца. "2 июня на 12-м заседании трехсторонней рабочей группы был зафиксирован существенный прогресс в переговорах, в частности, было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.

"Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. Мы хорошо знаем что помешало - это "добрые" советы западных друзей нынешнего руководства в Армении", - добавила Захарова.

Как отметила дипломат, Запад вместо того, чтобы содействовать реализации трехсторонних договоренностей и соответственно примирению Баку и Еревана торпедирует все позитивные достижения на пути нормализации. "Торпедируют российские усилия, пытаются навязать свои рецепты армяно-азербайджанской нормализации и продвигают вместо нормализации псевдонормализацию", - указала представитель российского дипведомства.

"В итоге Армения, действуя по наводке США и Европейского союза вне рамок трехсторонних договоренностей, на наш взгляд, сильно рискует оказаться отрезанной от будущей конфигурации региональных коммуникаций", - резюмировала Захарова. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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