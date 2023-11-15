Захарова: Санду "просто врет", утверждая, что Кишиневу с Москвой не о чем говорить

Официальный представитель МИД заявила, что у РФ и Молдавии огромное количество обязательств и проектов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду "просто врет", утверждая, что у Кишинева и Москвы нет тем для двустороннего диалога. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Майя Санду просто врет. <…> Она пытается представить дело таким образом, что двум странам не о чем говорить - это вранье", - сказала дипломат на в ответ на просьбу прокомментировать заявления Санду о том, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с РФ.

"У нас огромное количество обязательств и проектов. Возможно, просто Майя Санду себя не ассоциирует с Молдавией", - продолжила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на взаимоотношения в газовой сфере, в которой "ПАО "Газпром" неоднократно доказывало готовность к учету интересов Молдавии". "В октябре 2021 года состоялись переговоры между "Газпромом" и тогда вице-премьером Республики Молдова [Андреем] Спыну. Тогда ПАО "Газпром" фактически приняло все предложения представителя правительства Молдавии, был подписан соответствующий протокол. По факту - ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена", - указала дипломат.