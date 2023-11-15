Захарова: Москва приветствует заявления Баку о гарантиях возвращающимся в Карабах армянам

Официальный представитель МИД заявила, что РФ будет всячески содействовать процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует заявления Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя администрации президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется, это очень правильный и своевременный сигнал", - сказала Захарова. Она добавила, что Москва будет "всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента".

"Мы фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям этого региона, территорий вернуться обратно", - отметила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, "кого-то запугивают какими-то мнимыми угрозами, кому-то подбрасывают недостоверную информацию относительно того, что уже ничего не осталось от их домов".

"Это неправда, мы, по крайней мере, видим эти информационные кампании, которые сейчас активно проходят. Мне кажется, нужно опираться на те официальные заявления <…> представителя администрации президента Азербайджана и на соответствующие заявления российской стороны", - резюмировала Захарова.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным армянского правительства, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.