В ДНР сообщили о работе членов избиркомов республики на выборах, несмотря на угрозы

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Члены избиркомов ДНР не отказались работать на сентябрьских выборах, несмотря на угрозы неофашистов. Об этом заявила секретарь участковой избирательной комиссии (УИК) №252 Донецка Татьяна Московчук в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями избиркомов.

"В дни голосования все члены избирательных комиссий рисковали своими жизнями, получали угрозы от неофашистов, но никто не отказался работать", - сказала Московчук.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.