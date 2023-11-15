В Центризбиркоме назвали избирательную систему РФ "самой открытой и прозрачной в мире"

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что аналогов такой системы "в мире нет"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская избирательная система - самая открытая и прозрачная в мире. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями избирательных комиссий.

Во вторник Путин наградил Памфилову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Конечно, Владимир Владимирович, я бы могла сейчас похвалиться, рассказать о наших заслугах, их немало. За это время мы создали самую современную избирательную систему в мире, самую открытую и прозрачную, аналогов в мире нет", - сказала она.

Памфилова отметила, что за годы работы в избирательной системе для нее "стало откровением, что в этой системе очень много уникальных людей, именно они являются ядром и сердцем" избиркомов.

"Мы, действительно, разные, как весь наш народ - это ведь народные комиссии - но нас всех объединяет любовь к России, ответственность и долг перед страной, желание вносить вклад в ее развитие и в общую победу" - добавила она.

Памфиловой занимает пост председателя ЦИК РФ с марта 2016 года. Ранее была народным депутатом СССР, депутатом Госдумы I и II созывов, председателем комиссии при президенте РФ по правам человека, Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и уполномоченным по правам человека в РФ.