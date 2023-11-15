Захарова заявила, что РФ рассчитывает на отказ Финляндии от решения перекрывать границу

По словам дипломата, такое решение финских властей лишь приведет к созданию новых разделительных линий в Европе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что Финляндия откажется от идеи полностью перекрыть границу между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы", - сказала она.

По словам Захаровой, такое решение финских властей лишь приведет к созданию новых разделительных линий в Европе.

Официальный представитель МИД РФ также назвала дезинформацией обвинения в СМИ Финляндии, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые выезжают из России в Финляндию без необходимых документов. "Подобные утверждения, кроме как дезинформацией, назвать никак нельзя. Подобные претензии абсолютно беспочвенны", - подчеркнула Захарова.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что власти страны решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль глубоко сожалеет, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией.