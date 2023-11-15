Захарова заявила, что у США не получается нарушить позитивную динамику на площадке АТЭС

Россия надеется, что принимающая саммит американская сторона не станет предпринимать агрессивные действия с целью подорвать работу на форуме, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон пытается подорвать позитивную динамику на площадке Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но ему это не удается. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Она отметила, что РФ надеется, что принимающая саммит АТЭС американская сторона не станет предпринимать агрессивные действия с целью подорвать работу на форуме.

"Действительно, мы видели на протяжении всего года их председательства их готовность поступиться основополагающими принципами деятельности форума ради продавливания собственных подходов. И увидели это не только мы, кстати. Но, по большей части, это у них не получилось", - заявила она.

Такая тенденция, по словам Захаровой, связана с нежеланием делегаций работать в парадигме американского доминирования. "Столкнувшись с растущим сопротивлением делегаций, которые просто не желают работать в американской парадигме доминирования и одностороннего движения, США пытаются раскручивать центробежные тенденции, подменять комплексные объединительные инициативы, включая АТЭС, узкоформатными блоковыми проектами", - пояснила она. В качестве примера Захарова привела индотихоокеанскую концепцию, которая, как отметила дипломат, направлена на продвижение американских норм и стандартов в Азии.

Захарова добавила, что Россия со своей стороны продолжит работать на успех всего АТЭС, добиваться нормализации деятельности форума, сотрудничать с партнерами, прорабатывать совместные исследовательские проекты в области цифровизации и внешних торговых точек развития.