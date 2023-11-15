15 ноября, 16:22,
обновлено 15 ноября, 16:37

В МИД РФ назвали угрозой высказывания США об "Арктик СПГ - 2"

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта о том, что Вашингтон добивается прекращения существования "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Высказывания официального Вашингтона относительно проекта "Арктик СПГ - 2" являются угрозой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание на слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта о том, что Вашингтон добивается прекращения существования "Арктик СПГ - 2".

"[Ситуация с "Северными потоками" началась] с точно таких же заявлений президента США и представителей Госдепартамента США о необходимости уничтожить эти проекты, это повлекло через полгода подрыв этих самых инфраструктурных проектов, и сейчас это завершается угрозами в отношении очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере", - сказала она.

По словам Захаровой, США пошли по пути запугивания и реализации угроз в отношении инфраструктурных проектов. "Речь идет о конкурентных преимуществах для США. Они не могут добиться их в конкурентной среде, они проигрывают эту конкуренцию, они уничтожают все то, что не дает им вырваться вперед", - добавила дипломат.

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. В свою очередь глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил, что санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма его компании.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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