15 ноября, 16:58

Посол РФ не ждет изменения отношений стран после назначения Кэмерона главой МИД Британии

По словам Андрея Келина, чувствуется, что дела партии "не слишком хороши, если приходится делать ставку и приглашать отставников"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Великобритании не изменятся после назначения нового главы МИД королевства Дэвида Кэмерона. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Есть определенный курс правительства, есть определенные правила, и он [Кэмерон] будет следовать генеральной линии. <...> Это, конечно, относится полностью к нашей стране, к украинскому кризису. Его высказывания не были дружественными, начиная с 2014 года, так что каких-либо изменений я здесь не ожидаю, будет примерно то же", - сказал он.

По словам Келина, чувствуется, что дела партии "не слишком хороши, если приходится делать ставку и приглашать отставников".

13 ноября бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития в правительстве Риши Сунака. На этом посту он сменил Джеймса Клеверли, который был переведен на должность главы МВД. 

Теги:
Кэмерон, ДэвидВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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