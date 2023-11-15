Лавров встретился с главой Башкирии

На встрече обсуждались международные связи региона

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, стороны обсудили вопросы развития международных связей региона. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся развития международных связей Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Также Лавров вручил Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" "за весомые результаты в работе по укреплению взаимодействия региона с зарубежными партнерами в торгово-экономической области".