15 ноября, 17:00

Лавров встретился с главой Башкирии

На встрече обсуждались международные связи региона

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, стороны обсудили вопросы развития международных связей региона. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся развития международных связей Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Также Лавров вручил Хабирову нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество" "за весомые результаты в работе по укреплению взаимодействия региона с зарубежными партнерами в торгово-экономической области". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация