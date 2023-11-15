Захарова: Армения пытается усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС

По мнению официального представителя МИД РФ, такие действия "никого до добра не доводили"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство Армении пытается усидеть на двух стульях, сохраняя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но при этом предпринимая шаги, которые игнорируют интересы России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на тех бонусах, которые она получала от сотрудничества России и членства в Евразийском экономическом союзе - это реальные цифры и факты в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые дает Запад", - сказала она. По словам Захаровой, к России обращаются партнеры с просьбой все это сохранить, тогда как сами предпринимают шаги, которые игнорируют интересы России и наносят ущерб двусторонним отношениям. Как уточнила дипломат, речь идет, в частности, о шагах в сфере безопасности. "Это что, попытка усидеть на двух стульях или как это все называется?" - сказала Захарова.

Как считает официальный представитель МИД РФ, если это попытка усидеть на двух стульях, то "она никого до добра не доводила".