15 ноября, 19:13

Захарова: Армения пытается усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По мнению официального представителя МИД РФ, такие действия "никого до добра не доводили"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство Армении пытается усидеть на двух стульях, сохраняя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), но при этом предпринимая шаги, которые игнорируют интересы России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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"Видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на тех бонусах, которые она получала от сотрудничества России и членства в Евразийском экономическом союзе - это реальные цифры и факты в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые дает Запад", - сказала она. По словам Захаровой, к России обращаются партнеры с просьбой все это сохранить, тогда как сами предпринимают шаги, которые игнорируют интересы России и наносят ущерб двусторонним отношениям. Как уточнила дипломат, речь идет, в частности, о шагах в сфере безопасности. "Это что, попытка усидеть на двух стульях или как это все называется?" - сказала Захарова.

Как считает официальный представитель МИД РФ, если это попытка усидеть на двух стульях, то "она никого до добра не доводила". 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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