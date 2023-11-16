Постпредство РФ осудило некоторых членов СБ ООН за позицию по прекращению огня в Газе

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский считает, что некоторым членам Совета Безопасности не хватает решительности поддержать гуманитарное перемирие в анклаве

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Некоторые члены Совета Безопасности (СБ) ООН не могут решиться поддержать прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы воздержались и пропустили этот текст, хотя он крайне слабый и намного ниже ожиданий международного сообщества. Мы постарались <...> и внесли в резолюцию поправку о гуманитарном перемирии, ведущем к прекращению боевых действий. К сожалению, не у всех наших коллег из Совета Безопасности хватило духу поддержать ее", - написал дипломат на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) после голосования по проекту ближневосточной резолюции, ориентированной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Совбез принял этот документ большинством голосов, Россия, США и Великобритания воздержались.

СБ ООН отклонил предложенную РФ поправку к резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий. Против поправки проголосовали только США, ее поддержали пять стран, еще девять воздержались.