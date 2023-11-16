Небензя заявил, что гуманитарные паузы не заменят режим прекращения огня в Газе

Постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что после таких перерывов военные действия возобновляются с новой силой

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Гуманитарные паузы не могут заменить режим прекращения огня или даже перемирие. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Хочу еще раз подчеркнуть - гуманитарные паузы не являются и не могут являться заменой режима прекращения огня и даже перемирию. Это лишь кратковременная пауза после которой военные действия возобновляются с новой силой. То есть люди, которых удастся эвакуировать, попадут под новые бомбардировки, продолжится разрушение гражданских объектов, будут новые и новые жертвы", - сказал он, выступая после голосования Совета Безопасности (СБ) ООН по проекту ближневосточной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. СБ ООН принял этот документ большинством голосов, Россия, США и Великобритания воздержались.

Ранее СБ ООН отклонил поправку РФ, которая вносила в текст резолюции пункт с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий. Против резолюции проголосовали только США, резолюцию поддержали пять стран, девять членов воздержались.

Небензя также подчеркнул, что сегодня "миссия Палестины распространила в Совете Безопасности письмо с требованием немедленного прекращения огня".