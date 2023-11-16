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обновлено 15 ноября, 23:00
Саммит АТЭС

Российская делегация прибыла в Сан-Франциско на саммит АТЭС

EPA-EFE/ ANDRES MARTINEZ CASARES
© EPA-EFE/ ANDRES MARTINEZ CASARES

Москва рассматривает площадку АТЭС как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР, отметили в посольстве РФ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает на обеспечение председательством Соединенных Штатов конструктивного и прагматичного диалога на полях саммита АТЭС. Об этом сообщило посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, уточнив, что делегация России во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС.

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"Рассчитываем на обеспечение американским председательством конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума", - говорится в сообщении.

Дипломаты также подчеркнули, что Москва "рассматривает данную площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР" и "формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе", в том числе в русле инициативы российского президента Владимира Путина по развитию Большого Евразийского партнерства. 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
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