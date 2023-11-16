16 ноября, 00:56
Саммит АТЭС

Оверчук и Антонов возложили цветы к связанным с Россией памятникам в Сан-Франциско

Речь идет о памятной табличке в честь военных моряков, погибших при тушении пожара в 1863 году, и памятной скамье, посвященной памяти погибших в борьбе с фашистской Германией

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и посол в США Анатолий Антонов возложили в среду цветы к двум памятникам в Сан-Франциско (штат Калифорния), связанным с Россией.

Это памятная табличка, установленная на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Эти моряки входили в состав экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Андрея Попова. Надпись на памятнике указывает на "самопожертвование и мужество моряков Российского императорского флота".

Вице-премьер и посол также возложили цветы к памятной скамье из черного мрамора в Линкольн-парке. Она посвящена памяти павших в борьбе с фашистской Германией и милитаристской Японией в годы Второй мировой войны. На ней выбита следующая надпись: "Вечная память! Воинам, павшим в боях Второй мировой войны 1941-45 годов. Подвиг ваш бессмертен!"

Саммит АТЭС в Сан-Франциско проходит 15-17 ноября. 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСАнтонов, Анатолий ИвановичОверчук, Алексей Логвинович
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