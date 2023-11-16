Оверчук заявил, что к делегации РФ на саммите АТЭС относятся достойно

Вице-премьер подчеркнул, что все члены делегации получили визы

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) относятся достойно к российской делегации. Об этом заявил в среду журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию РФ на саммите АТЭС.

"Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно", - отметил он.

Дипломат также сообщил, что Россия не планирует двусторонних контактов с американской стороной на полях саммита.

"Нет, мы сейчас не планируем ничего", - сказал Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что у него нет информации о попытках США инициировать закулисный диалог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Соединенные Штаты направляли сигналы о готовности вести с Россией прагматичный неформальный диалог "за кулисами" на фоне проведения саммита АТЭС в Калифорнии.

Оверчук отметил, что попытки политизировать повестку саммита наблюдаются во время председательства США.

"Есть и попытки политизации повестки", - сказал он в ответ на просьбу оценить американское председательство в АТЭС и его влияние на повестку. "Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас конечно же доходят, но мы надеемся, что политизации не произойдет и АТЭС останется сугубо экономическим форумом", - отметил вице-премьер.

"Мы видим, что вопросы, которые рассматриваются [на саммите], посвящены созданию жизнеспособных экономик, вопросы инклюзивности, вопросы климата. В целом это соответствует той глобальной повестке, которая есть", - заключил Оверчук.

Планы России на саммите

Помимо этого дипломат сообщил, что все члены российской делегации на саммите получили визы.

"Насколько мне известно, да", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС о том, все ли члены российской делегации получили американские визы.

По его словам, Россия во время саммита планирует коснуться вопросов негативного влияния санкций на экономическое развитие.

"Что касается санкций, то, конечно же, сегодня, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах. Поэтому, конечно же, мы будем эти вопросы отмечать", - заявил Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что у российской делегации к настоящему моменту "контактов в рамках саммита не было".

Итоговое коммюнике

Принятие итогового заявления на саммите

будет зависеть от того, насколько оно будет выдержано в экономических тонах. Об этом заявил в среду журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, который возглавляет российскую делегацию на саммите.

"Посмотрим, насколько это заявление будет выдержано в экономических тонах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли принято итоговое коммюнике.

Оверчук при этом уточнил: "Сейчас идет еще обсуждение [итоговой декларации], наши сотрудники работают".

Саммит АТЭС в Сан-Франциско начался 15 ноября, завершится 17-го.