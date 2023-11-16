Матвиенко заявила, что никому не удастся вбить клин между РФ и странами Центральной Азии

Председатель Совета Федерации отметила, что "действительно нас связывает очень многое, чем мы дорожим"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. США и Европа пытаются вбить клин между Россией и странами Центральной Азии, но никому не удастся это сделать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым на полях осенней сессии МПА СНГ.

"Мы хорошо знаем, что и Америка, и Европа пытаюсь вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, прилагают для этого огромные усилия. Но я думаю, никому не удастся это сделать. Потому что действительно нас связывает очень многое, чем мы дорожим", - сказала спикер Совфеда.