Матвиенко передала привет Жапарову от Путина

Председатель Совета Федерации отметила, что президент России "с теплом вспоминал свой визит в Киргизию"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передала привет от российского президента Владимира Путина, который "с теплом вспоминал свой визит в Киргизию".

"Я перед отъездом разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным]. Я хочу передать вам привет, самые наилучшие пожелания. Он тепло вспоминал свой визит в Киргизию и подчеркнул, что председательство Кыргызстана в СНГ в этом году прошло на самом высоком уровне", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что Киргизия "достойно справилась с этой миссией".

Матвиенко поблагодарила президента за возможность личной встречи, отметив приверженность Жапарова "развитию стратегического партнерства".