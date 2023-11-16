МИД РФ: отношения США и России по вине Вашингтона рискуют быть разорванными в любой момент

В дипведомстве назвали первопричиной глубочайшего кризиса в отношениях двух стран ставку Вашингтона на глобальное сдерживание Москвы и Пекина

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российско-американские отношения по вине Вашингтона рискуют быть разорванными в любой момент, это не выбор Москвы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений России и США.

"На фоне тектонических геополитических сдвигов, меняющих расстановку сил на мировой арене, в Вашингтоне одержимо делают ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счете - всего мирового большинства, несогласного с навязываемым Западом миропорядком, основанным на правилах", - отметили в дипведомстве.

"В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения. По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", - подчеркнули в дипведомстве РФ.

Как отметили в МИД РФ, после 1933 года отношения двух стран переживали взлеты и падения, подчиняясь логике холодной войны и балансируя даже на грани ядерного конфликта, но при этом не пересекли "фатальную точку невозврата". "Государственным деятелям США той эпохи хватило здравомыслия, чтобы остановиться и начать договариваться с СССР о мирном сосуществовании и контроле над вооружениями. К сожалению, такое прагматичное восприятие действительности оказалось несвойственным поколению американской политической элиты, взявшему бразды правления в 1990-е и 2000-е годы, для которого иллюзорная вера в "конец истории" и "золотой век гегемонии США" была и остается базовым мировоззрением. Не говоря уже о неспособности нынешних политиков и экспертного сообщества за океаном адекватно оценить процессы в России после 1991 года", - указали в министерстве.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что политические круги в США демонстрируют "бесперспективную и абсурдную нацеленность на смену режима и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства".

"Сегодняшняя годовщина - все же повод вспомнить о позитивном историческом опыте наших стран, когда взаимодействие выстраивалось с опорой на уважение и взаимный учет интересов. Именно эти принципы легли в основу договоренности 1933 года о восстановлении дипломатических отношений и в полной мере сохраняют свою актуальность в текущей беспрецедентно сложной обстановке", - заключили в МИД России.