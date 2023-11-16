Нечаев предложил провести опросы о качестве работы мэров в регионах России

По мнению лидера "Новых людей", мэр города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко поступил смело, опубликовав в своем Telegram-канале опрос о возможности своей отставки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев направил обращения всем руководителям российских регионов с предложением провести опросы о качестве работы мэров и глав муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

По мнению Нечаева, мэр города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко поступил смело, опубликовав в своем Telegram-канале опрос о возможности своей отставки. "И люди оценили этот жест. 53% участников решили дать мэру шанс. Такой искренности сегодня не хватает в нашей политике. Поэтому мы предлагаем каждому российскому мэру провести такой эксперимент. Уверен, они узнают о себе много нового. А губернаторы посмотрят на результаты опросов и сделают свои выводы", - сказал лидер "Новых людей", слова которого приводит пресс-служба партии.

По мнению Нечаева, многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель - люди. "Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров <…> через интернет, без лишней бюрократии и сложностей. И если люди работой недовольны, нужно принимать кадровые решения", - пояснил лидер партии.

В качестве площадки для проведения опросов предлагается использовать сайты региональных администраций.