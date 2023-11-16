16 ноября, 07:12

Нечаев предложил провести опросы о качестве работы мэров в регионах России

По мнению лидера "Новых людей", мэр города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко поступил смело, опубликовав в своем Telegram-канале опрос о возможности своей отставки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев направил обращения всем руководителям российских регионов с предложением провести опросы о качестве работы мэров и глав муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

По мнению Нечаева, мэр города Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко поступил смело, опубликовав в своем Telegram-канале опрос о возможности своей отставки. "И люди оценили этот жест. 53% участников решили дать мэру шанс. Такой искренности сегодня не хватает в нашей политике. Поэтому мы предлагаем каждому российскому мэру провести такой эксперимент. Уверен, они узнают о себе много нового. А губернаторы посмотрят на результаты опросов и сделают свои выводы", - сказал лидер "Новых людей", слова которого приводит пресс-служба партии.

По мнению Нечаева, многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель - люди. "Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров <…> через интернет, без лишней бюрократии и сложностей. И если люди работой недовольны, нужно принимать кадровые решения", - пояснил лидер партии.

В качестве площадки для проведения опросов предлагается использовать сайты региональных администраций. 

Теги:
РоссияНечаев, Алексей Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация